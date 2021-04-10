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Месси повторил рекорд Рамоса по числу игр в «эль класико»

Месси повторил рекорд Рамоса по числу игр в «эль класико»
Футбол / Испания 0

Сегодня на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Барселона».

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси, выйдя на поле, в 45-й раз играет против «Реала». Тем самым Месси догнал защитника «сливочных» Серхио Рамоса, которому принадлежит рекорд по числу выходов на поле в «эль класико». Сам Рамос из-за травмы не принимает участия в игре и смотрит за ней с трибуны.

Первая игра Месси против «Реала» состоялась 19 ноября 2005 года — та игра завершилась победой «Барселоны» 3:0.

Сегодняшние соперники располагаются на соседних строчках таблицы Примеры — «Барселона» занимает второе место с 65 очками, «Реал» — на третьем месте, отставая на два очка. У лидера, мадридского «Атлетико», — 66 очков.

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