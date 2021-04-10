Карпин: мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Рубином» (0:1).



«Всё было видно. За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Всё остальное — нормально.

Не знаю, было ли нарушение в эпизоде с голом или нет. Тот мяч нельзя было терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница. Почему Махатадзе покинул поле в первом тайме? Не вошёл в игру.



Думаю, после замен стали действовать не лучшим образом. Игроки должны были усилить игру, но они не вошли в неё. Терентьев справился со своей задачей, она была тяжёлой. Почему не было в заявке Алеесами? Повреждение. В чём «Рубин» сегодня превзошёл «Ростов»? Только в реализации», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».