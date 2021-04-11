Павлюченко: регулярно вижу счастливых фанатов «Локомотива» и пропускающего Плетикосу

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» вспомнил встречу команд в 2007 году.
«Сейчас два раза в неделю я приезжаю на стадион «Локомотив»: дочь занимается гимнастикой в зале, где тренируются молодые футболисты и где висят фотографии важных для истории «Локомотива» моментов.
И один из самых больших плакатов – с матча «Локомотива» и «Спартака» летом 2007 года, когда я сделал хет-трик, но мы проиграли 3:4 после гола Асатиани на последней минуте. Так что я регулярно вижу счастливых фанатов «Локо», пропускающего Плетикосу и сразу вспоминаю тот день», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.
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