Павлюченко: регулярно вижу счастливых фанатов «Локомотива» и пропускающего Плетикосу

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» вспомнил встречу команд в 2007 году.



«Сейчас два раза в неделю я приезжаю на стадион «Локомотив»: дочь занимается гимнастикой в зале, где тренируются молодые футболисты и где висят фотографии важных для истории «Локомотива» моментов.



И один из самых больших плакатов – с матча «Локомотива» и «Спартака» летом 2007 года, когда я сделал хет-трик, но мы проиграли 3:4 после гола Асатиани на последней минуте. Так что я регулярно вижу счастливых фанатов «Локо», пропускающего Плетикосу и сразу вспоминаю тот день», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».



Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.