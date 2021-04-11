Генеральный директор «Ахмата» отреагировал на подозрения в договорном матче с «Уфой»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о подозрения в странном характере матча 25-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:3).

«Если честно, даже не хочется кому-то что-то объяснять: это, действительно, как с ветряными мельницами бороться. Просто кто-то себе придумывает историю и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, пускай идут и пишут заявление — они знают, где это сделать. Вся проблема лишь в том, что «Уфа» и «Ахмат» играли два матча подряд, вот и всё. Но мы и в кубковой игре очень плохо провели второй тайм, если говорить на футбольном сленге — отскочили. Это, что, договорняк? Бред какой-то слушать, комментировать это… Ещё раз говорю: если у кого-то есть какие-то факты, пусть пишут заявление и обращаются в нужные инстанции.



На мой взгляд, победа над «Краснодаром» сыграла с нами злую шутку: мы рассчитывали, что у команды появится уверенность, а она, видимо, переросла в самоуверенность. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Сядем, обсудим и будем решать проблемы», — приводит слова Айдамирова Sport24.