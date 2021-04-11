Реднапп: непопадание в Лигу чемпионов будет для «Тоттэнхема» провалом

Бывший главный тренер «Тоттэнхем Хотспур» Гарри Реднапп высказал мнение, что «шпоры» должны попасть в первую четвёрку АПЛ, иначе сезон можно считать неудачным.



«Думаю, только попадание в Лигу чемпионов можно будет считать успехом для клуба и его владельцев — Джо Льюиса и Дэниела Леви. Всё остальное будет считаться серьёзным провалом. Если «Тоттенхэм» не попадёт в Лигу чемпионов, то для них это будет действительно разочаровывающий сезон, даже если они выиграют Кубок лиги. Им необходима четвёрка лучших.



Но мне нравятся «шпоры». Если бы мне пришлось поставить свои деньги, что я обычно и делаю, я бы поставил на «Тоттенхэм» в матче с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэму» очень нужна победа, если они хотят попасть в четвёрку. «Ливерпуль» и «Челси» вчера победили, «Вест Хэм» и «Лестер» играют сегодня… У меня такое чувство, что «Тоттенхэм» этого добьётся», — приводит слова Реднаппа talkSPORT.

Матч между «Тоттенхэмом» и «МЮ» состоится сегодня в 18:30 мск.