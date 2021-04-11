«Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 62-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич забрал подбор у штрафной «Краснодара», принял мяч на грудь и с лёта пробил точно в угол ворот. Этот гол стал для сербского футболиста первым в сезоне.



Напомним, 6 апреля «Краснодар» возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко. Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев.



Тульский «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Краснодар» (34) идёт на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (51).