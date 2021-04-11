Руководитель тульского «Арсенала» прокомментировал победу в матче с «Краснодаром»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).
«Очень важная победа, значение которой сложно переоценить. Это и три очка, которые были крайне необходимы, и позитивные эмоции, которых тоже не хватало. Поэтому можно поздравить всех с этой победой. Почему «Арсеналу» проще выигрывать у «Зенита», ЦСКА, «Краснодара»? Такой закономерности нет. Мы и во встречах с другими соперниками смотрелись неплохо, просто по-разным причинам не могли набрать очки. Сегодня же наконец-то все сложилось: достойно играли, выиграли много единоборств, забили отличный гол, поэтому и результат пришёл», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 апреля 2021
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