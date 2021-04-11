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«Ювентус» обыграл «Дженоа», Шомуродов вышел во втором тайме

«Ювентус» обыграл «Дженоа», Шомуродов вышел во втором тайме
Футбол / Италия 0
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В матче 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1.

На 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски, ему ассистировал Хуан Куадрадо. На 22-й минуте преимущество «Ювентуса» увеличил Альваро Мората. На 49-й минуте один гол отыграл форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка, голевую передачу отдал Николо Ровелла. На 70-й минуте третий гол туринцев забил Уэстон Маккенни, ему ассистировал Данило.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», вышел на поле на 63-й минуте.

«Ювентус» набрал 62 очка и поднялся на третье место в таблице Серии А. «Дженоа» (32) занимает 13-е место.

Результаты других матчей Серии А:

«Верона» — «Лацио» — 0:0

«Сампдория» — «Наполи» — 0:2

Италия - Серия А. 30-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Кулушевски – 4'   2:0 Мората – 22'   2:1 Скамакка – 49'   3:1 Маккенни – 70'
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