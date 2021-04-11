«Ювентус» обыграл «Дженоа», Шомуродов вышел во втором тайме

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1.
На 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски, ему ассистировал Хуан Куадрадо. На 22-й минуте преимущество «Ювентуса» увеличил Альваро Мората. На 49-й минуте один гол отыграл форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка, голевую передачу отдал Николо Ровелла. На 70-й минуте третий гол туринцев забил Уэстон Маккенни, ему ассистировал Данило.
Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», вышел на поле на 63-й минуте.
«Ювентус» набрал 62 очка и поднялся на третье место в таблице Серии А. «Дженоа» (32) занимает 13-е место.
Результаты других матчей Серии А:
«Верона» — «Лацио» — 0:0
«Сампдория» — «Наполи» — 0:2
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