«Ювентус» обыграл «Дженоа», Шомуродов вышел во втором тайме

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В матче 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1.

На 4-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски, ему ассистировал Хуан Куадрадо. На 22-й минуте преимущество «Ювентуса» увеличил Альваро Мората. На 49-й минуте один гол отыграл форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка, голевую передачу отдал Николо Ровелла. На 70-й минуте третий гол туринцев забил Уэстон Маккенни, ему ассистировал Данило.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», вышел на поле на 63-й минуте.

«Ювентус» набрал 62 очка и поднялся на третье место в таблице Серии А. «Дженоа» (32) занимает 13-е место.

Результаты других матчей Серии А:

«Верона» — «Лацио» — 0:0

«Сампдория» — «Наполи» — 0:2