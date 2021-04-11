«Вест Хэм» переиграл «Лестер» благодаря дублю Лингарда

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. За порядком на поле следила авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Майк Дин.
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте. Джесси Лингард получил мяч на линии штрафной и пробил в одно касание в ближний угол. Шмейхель не отреагировал.
Видео первого гола Лингарда в матче «Вест Хэм» — «Лестер»
Уже на 44-й минуте Джесси Лингард записал на свой счёт дубль. Боуэн получил мяч после длинного заброса со своей половины поля и отдал пас в центр штрафной. Лингард без особых проблем перевёл его в пустые ворота.
Видео второго гола Лингарда в матче «Вест Хэм» — «Лестер»
На 48-й минуте голом отметился и сам Джаррод Боуэн. Он получил мяч рядом с 11-метровой отметкой и мощно пробил мимо вратаря.
Видео гола Боуэна в матче «Вест Хэм» — «Лестер»
На 70-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Келечи Ихеаначо, который мощным ударом поразил ворота соперника.
Видео первого гола Ихеаначо в матче «Вест Хэм» — «Лестер»
На 90+1-й Келечи Ихеаначо оформил дубль, но спастись от поражения «Лестеру» не удалось.
Видео второго гола Ихеаначо в матче «Вест Хэм» — «Лестер»
Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев. «Вест Хэм», набрав в 31-м матче 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (56) — на третьем месте.
- 11 апреля 2021
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