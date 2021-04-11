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Азмун вышел на первое место в таблице бомбардиров РПЛ, опередив Артёма Дзюбу

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимает «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, к середине второго тайма счёт на табло — 1:1.

В составе «Зенита» голом отметился нападающий Сердар Азмун. Иранский форвард забил на 63-й минуте после передачи Ярослава Ракицкого. Украинский защитник мягко навесил со штрафного, Азмун опередил Мамману и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Благодаря этому голу Сердар Азмун вышел на чистое первое место в таблице лучших бомбардиров РПЛ, на счету иранца 14 голов. Второе место занимает другой нападающий «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 13 забитых мячей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Зенит».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).