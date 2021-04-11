Николич: перед матчем со «Спартаком» в «Локомотиве» обнаружили ротавирус

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» по поводу своих футболистов.
«К сожалению, у нас в команде появился ротавирус — в последний день в Сочи. Всё, что мы делали в последние три дня, — это работа над восстановлением. У Рыбуса четыре карточки, и он не мог бы играть. К сожалению, Рыбчинский — один из тех игроков, которые не могли тренироваться в последние два-три дня. Все возможные силы мы выпускаем на поле.
Сильянов — это ещё один из группы молодых игроков, который постоянно тренируется с нами. Я уверен в его качествах. Да, это дерби, а он молодой футболист обороны. Но что делать? Сегодня он может стать игроком. Хочу на это смотреть положительно. Так бывает часто в футболе. Я с ним не общался персонально. Это не теннис. В футболе играют две команды.
У обеих команд сейчас хорошее состояние — у нас семь матчей подряд с победами, у «Спартака» тоже серия. У них и у нас есть качественные футболисты. Хорошая атмосфера, дерби. Исходя из опыта, могу сказать, что дерби выигрывает команда, у которой больше желания, концентрации, меньше ошибок. Сегодня очень важна дисциплина. Я ожидаю трудную игру, но уверен, что мы собрали силы, чтобы показать сегодня наши лучшие качества», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».
- 11 апреля 2021
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