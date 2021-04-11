Тедеско: Маслов продолжает тренироваться и делать свою работу, делает её хорошо

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался в преддверии матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» по поводу своих футболистов.
«У нас с Соболевым хорошие отношения, как и с другими футболистами. Но Александр и до меня много забивал, даже когда был игроком «Крыльев». В этом плане я его нисколько не испортил.
Автоголы Маслова? Если ребёнка в первый раз посадить на велосипед, он поедет и обязательно упадёт. Ему будет больно, досадно. Если после этого спрятать велосипед и показать через год, у ребёнка будет шок. В следующий раз он на него сядет, когда ему будет 12 лет. Поэтому мы с Павлом ни о чём не говорим. Он продолжает тренироваться и делать свою работу, делает её хорошо. И он, и я прекрасно понимаем, что не нужно забивать голы в свои ворота. И ему это неприятно, и мне это неприятно. Тем не менее он старается исправить всё это», — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».
- 11 апреля 2021
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