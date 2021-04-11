Семак: матч с «Сочи» очень непросто складывался для «Зенита» в психологическом плане

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче с «Сочи» (2:1).

«Сложный матч. Складывался очень непросто для нас и в психологическом плане, и с точки зрения результата. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться, затратили большое количество сил и эмоций. Самое важное, что выиграли. Будем готовиться к следующему матчу. Сделали один шаг вперед. Вся борьба будет дальше, ещё достаточное количество игр.

Я обошёл Петржелу по числу побед в роли главного тренера «Зенита»? Самое важное, что команда победила. Хорошая цифра, но приятные эмоции — от самой победы, а не от их количества.



Важно, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки. Но, как я уже говорил перед прошлым матчем, всё зависит от нас. Не должны терять свои очки. Мы уже сделали это в играх, когда не должны были. Надеюсь, что у нас осечек будет немного. Терять очки будут все, главное, делать это меньше, чем остальные», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».