Борис Ротенберг: разговоры про фарм-клуб? Говорят, что кур доят

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший прокомментировал проигрыш в матче с «Зенитом» (0:2).



«Наши ребята — молодцы, создавали моменты, могли выиграть. Я поблагодарил футболистов после матча. Они бились даже с таким маститым соперником. Находились с зенитовцами на одном уровне! Это очень приятно. Для победы или ничьей, наверное, не хватило везения, игра-то нам давалась. Много шансов, чтобы забить, создали. Но… Мы свои не реализовали, а «Зенит» — использовал. Так что не повезло. Были отрезки, когда «Сочи» пытался прессинговать. Но гости все равно смотрелись цельно, контролировали ситуацию. В общем, нам просто не хватило реализации. Проигрыш есть проигрыш.



Не хватало прежнего Кокорина? Ну… Он же сейчас в «Фиорентине». Думаю, ему там поинтереснее. А так, конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело. Форвард всё время лечится? Ну а в «Сочи», согласитесь, с ним такого не происходило. А в других клубах — травмируется. О чём это говорит? О том, что у нас хороший медицинский штаб.



Ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом? Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьёзно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную? Послушайте, игра всё показала. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят…

Почему после второго гола сине-бело-голубых «Сочи» перестал атаковать? Не знаю. Может быть, стоило раньше замены произвести — «Зенит» выглядел свежее. Мы же только недавно провели матч на Кубок. Конечно, ребята подустали. И тем не менее бились до последней минуты!



«Зенит» станет чемпионом? Посмотрим. Всё от него самого зависит. Да, я сам из Санкт-Петербурга, но пока ещё ничего не решено. Матч с нами показал, что зенитовцы не готовы на 200 процентов. Им надо добавлять, думать. У них ведь такая скамейка… Не знаю. Это уже работа главного тренера. Не мне ему советовать.



Думаем ли о Лиге Европы? Не люблю заранее загадывать. Это спорт. Нужно выходить и выкладываться в каждом матче как в финале. А потом уже посчитаем очки и увидим, где находимся. Если ребята станут играть с таким же настроем, как против «Зенита», то победы придут", — цитирует Ротенберга «Спорт-экспресс».