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«ПСЖ» рассматривает трёх футболистов в качестве замены Килиану Мбаппе

«ПСЖ» рассматривает трёх футболистов в качестве замены Килиану Мбаппе
Футбол / Франция 0
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«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Договор истекает летом 2022 года.

Как сообщает Telefoot в «Твиттере», французский клуб также продумывает альтернативные варианты на случай, если игрок всё же покинет команду. Парижане рассматривают в качестве замены своей звезде трёх форвардов — Лионеля Месси («Барселона»), Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

Отмечается, что аргентинца давно хочет заполучить спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, а англичанина хочет видеть в команде главный тренер Маурисио Почеттино, с которым тот знаком по работе в «Тоттенхэме».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, забил 21 гол (5 — с пенальти) и отдал 7 результативных передач.

Почеттино: мы привыкли к слухам вокруг Мбаппе — надеюсь, он останется с нами надолго
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