Видеообзор поражения «Краснодара» в первом матче под руководством Виктора Гончаренко

Тульский «Арсенал» переиграл «Краснодар» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла накануне, 11 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:0.



Автором единственного гола в матче стал полузащитник хозяев Горан Чаушич. На 62-й минуте встречи он подобрал мяч у штрафной площади гостей, принял его на грудь и с лёта пробил в угол ворот. Этот гол стал для сербского футболиста первым в нынешнем сезоне.



Матч с «Арсеналом» стал для «Краснодара» первым под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил «быков» 6 апреля, сменив ушедшего ранее Мурада Мусаева.



«Арсенал» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) располагается на 10-й строчке.