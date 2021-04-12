Видеообзор поражения «Краснодара» в первом матче под руководством Виктора Гончаренко

Тульский «Арсенал» переиграл «Краснодар» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла накануне, 11 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал полузащитник хозяев Горан Чаушич. На 62-й минуте встречи он подобрал мяч у штрафной площади гостей, принял его на грудь и с лёта пробил в угол ворот. Этот гол стал для сербского футболиста первым в нынешнем сезоне.
Матч с «Арсеналом» стал для «Краснодара» первым под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил «быков» 6 апреля, сменив ушедшего ранее Мурада Мусаева.
«Арсенал» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) располагается на 10-й строчке.
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