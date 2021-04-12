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Рой Кин: уверен, Кейн думает, что был бы ведущим форвардом в «Манчестер Юнайтед»

Рой Кин: уверен, Кейн думает, что был бы ведущим форвардом в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предположил, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн хотел бы продолжить карьеру в команду Уле-Гуннара Сульшера.

«Думаю, Кейн сейчас смотрит на „Юнайтед“ и слышит о том, как команда добилась прогресса за последние 12 месяцев. Я уверен, что он думает: „Я был бы ведущим форвардом в “Манчестер Юнайтед». Учитывая те передачи, которые он будет получать, Кейн должен представлять себе переход в «Юнайтед».

Повысит ли его переход шансы «Юнайтед» на титул? Конечно, это очевидно. «Манчестер Юнайтед» сократил отставание от «Сити», а трансфер Кейна стал бы ещё одним огромным шагом вперёд. Может быть, Кейн не хочет уезжать в другие страны. Вариант с «Юнайтед» был бы очень мощным", — приводит слова Кина Sky Sports.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Кейна
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