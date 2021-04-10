«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Кейна

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может покинуть клуб летом, сообщает The Athletic.



По информации источника, 27-летний футболист уйдёт из команды, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/2021. Сообщается, что в услугах Кейна заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Клубы следят за ситуацией и готовы сделать предложение «Тоттенхэму» о трансфере футболиста. Ранее сообщалось, что Кейном интересуются «Барселона» и «Реал».



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», откуда он в начале карьеры четыре раза уходил в аренду. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром «шпор». На счету Кейна 19 голов (четыре — с пенальти) и 13 результативных передач в 28 матчах английской Премьер-лиги.

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