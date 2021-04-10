«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Кейна
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может покинуть клуб летом, сообщает The Athletic.
По информации источника, 27-летний футболист уйдёт из команды, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/2021. Сообщается, что в услугах Кейна заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Клубы следят за ситуацией и готовы сделать предложение «Тоттенхэму» о трансфере футболиста. Ранее сообщалось, что Кейном интересуются «Барселона» и «Реал».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», откуда он в начале карьеры четыре раза уходил в аренду. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром «шпор». На счету Кейна 19 голов (четыре — с пенальти) и 13 результативных передач в 28 матчах английской Премьер-лиги.
Моуринью ответил на вопрос о будущем Кейна
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
13:30
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:03
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:12
-
10:58
-
10:40
-
10:35
-
10:35
-
10:03
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
08:26
-
08:00
-
07:15
-
06:21
-
05:17
-
04:07
-
03:04
-
02:20
-
01:47
-
01:00
-
00:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам