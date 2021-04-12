Микель Артета: пожалуй, Тирни выбыл до конца сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил ситуацию с травмой защитника Кирана Тирни. Ранее сообщиалось, что 23-летний шотландский футболист из-за повреждения связки колена пропустит от 4 до 6 недель. В прошедшем матче английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» не левом фланге обороны сыграл Гранит Джака.

«Джака провёл очень сильный матч, он дал нам ещё один вариант в обороне. Пожалуй, Киран выбыл до конца сезона, так что нам нужны разные варианты на этой позиции. Это будет один из них», — приводит слова Артеты Goal.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Тирни провёл 23 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Подопечные Микеля Артеты в 31 матче набрали 45 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»