ЦСКА — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 12 апреля, состоится матч ЦСКА — «Ротор». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ротор» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ротор».



ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.

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