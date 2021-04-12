Шевчук: Луческу вселил уверенность в президента и игроков киевского «Динамо»

Бывший игрок «Шахтёра» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча 22-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо». Встреча состоится 17 апреля.
«Обе команды – фавориты. В последние матчи Киев стабилен, а от „Шахтёра“ не знаешь, чего ожидать. По игре „Динамо“ видно, что Луческу вселил большую уверенность, в первую очередь, в президента клуба. Потому что то, что происходило в том году, -23 очка, это просто катастрофа была. Луческу пришёл и поменял всё. Он вселил уверенность, они знают, что делают на поле. При Михайличенко Родригес был расстроенным, а сейчас он выходит и забивает в трёх матчах подряд и приносит 9 очков. Это показывает то, что тренер может с ним поболтать, убедить. Каштру этого не может сделать», — сказал Шевчук в эфире программы «Великий футбол».
- 12 апреля 2021
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