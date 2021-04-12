Созин: все кричат о Гильерме, а фанаты «Локо» — отъявленные хулиганы! Трибуну надо закрыть

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поведении болельщиков «Локомотива» во время матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Главная тема дня – Гильерме, фанаты «Спартака» и КДК. Уже известно, что КДК рассмотрит поведение вратаря и фанатов гостей. Наверное, что-то там было, с КДК я спорить не собираюсь. Но если инспектор матча записал в протокол это, то почему он не записал про 90 минут непрекращающегося мата и провокациях со стороны болельщиков «Локомотива»? Слушать их крики было просто невозможно. Новое руководство находится на трибунах, они что, не слышат этого ужаса? Ни минуты болельщики «Локомотива» не провели без нецензурной брани.



Все кричат о Гильерме и болельщиках «Спартака». Но из-за фанатов «Локо» футбол смотреть невозможно! Это провокация болельщиков «Спартака», а все говорят про бутылку Гилерме. Может, КДК обратит внимания на это? Я знаю, что за мат клубы штрафуют. Но суммы для них небольшие. После вчерашнего трибуну фанатов «Локомотива» надо закрыть! На следующий матч они не должны приходить, иначе это не изменится никогда. Это отъявленные хулиганы. Про какой семейный сектор мы говорим, кто туда будет ходить? Пенсионеры, которые ничего не слышат?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.