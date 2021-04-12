Василий Уткин сравнил матч «Сочи» — «Зенит» с книгой, сюжет которой уже известен

Известный блогер Василий Уткин высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Зенитом» (1:2).



«Я иногда люблю перечитывать книги. Сейчас, как говорят, поколение визуалов, но я человек старой формации, бумер — поэтому читаю много. И у меня всегда в туалете припасена какая-то книга, которую я уже хорошо знаю и могу с любого места начать читать. Дело даже не в том, чтобы узнать, кто там в конце концов оказался убийцей. Но иногда приятно перечитать то, что знаешь.



Поэтому я получил от матча «Сочи» — «Зенит» очень большое удовольствие и наслаждение. Это как Христос босиком по душе прошёл. Я знаю этот сюжет, знаю его с детства. Просто разливается тепло по сердцу», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«Сочи» действительно бросил атаковать при 2:1 в пользу «Зенита»? Разбор последних 10 минут После игры на «Фиште» разговоры о «фарм-клубе» разгорелись с новой силой.