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Ловрен: вчерашние 3 очка с «Сочи» были для «Зенита» очень важны

Ловрен: вчерашние 3 очка с «Сочи» были для «Зенита» очень важны
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к подписчикам на следующий день после победы в матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).

«На прошлой неделе произошла небольшая неприятность на тренировке. Не лучшее время, но я уже работаю над восстановлением от повреждения. А пока давайте начнем день с улыбки, так как вчерашние три очка были для нас очень важны. Ребята молодцы, на шаг ближе к нашей цели! Спасибо за поддержку», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».

Травмированный Ловрен не принимал участия в матче с «Сочи». Хорват получил повреждение мышечных тканей на одной из тренировок перед встречей с сочинцами.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.

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