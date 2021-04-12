Источник: собеседование с новым тренером «Мариуполя» вёл гендиректор «Шахтёра»

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин проводил собеседование с главным тренером «Мариуполя» Остапом Маркевичем перед его назначением. «Горняки» принимают активное участив и в решении других организационных моментов приазовского клуба, сообщает украинский журналист Андрей Сенькив.

«Палкин – это человек номер один в «Мариуполе». Когда Маркевич приходил в «Мариуполь», то собеседование проходило в гостинице «Опера» (резиденция «Шахтёра» в Киеве. – прим. «Чемпионата»), и отвечал на вопросы Палкина, рядом с которым сидел Вадим Шаблий – человек номер два, он идёт после Палкина.

А вице-президент «Мариуполя», господин Санин – как завхоз, он не решает ничего, только выполняет указания Шаблия и Палкина. Скажу даже больше, скаутинг в «Мариуполе» проходит за счёт людей, которые работают в «Шахтёре». Это абсолютно точно», – сказал Сенькив в интервью для ютуб-канала «ТаТоТаке».