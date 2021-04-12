Рондон рассказал о сложностях переезда молодых латиноамериканских футболистов в Европу

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон рассказал о сложностях своего футбольного пути.
«Футбольное развитие в Венесуэле? Пробиться действительно нелегко, потому что спорт номер один у нас — бейсбол. Все фанатеют от него, и только потом уже идут футбол и другие виды. Стать футболистом мне очень помогли родители — с точки зрения поддержки, которую они оказали, и уверенности в своих силах, что они вселили. У нас в семье были жесткие правила воспитания, но мама и папа разрешали мне заниматься футболом.
Когда я повзрослел и настала пора уезжать, я столкнулся с тем, что если парень из Латинской Америки перебирается в Европу, он должен был лучше, чем его конкуренты из числа местных игроков. Ему нужно больше работать, в том числе и индивидуально, чтобы адаптироваться к футболу, образу жизни, укладу, языку. Только так ты сможешь добиться успеха. Еще ты должен испытывать огромное уважение к клубу, на который ты работаешь, и доказывать это на поле. На протяжении всей карьеры я поступаю именно так. Ты, как иностранец, представляешь за границей свою страну — эта мысль есть в голове каждого венесуэльца», — приводит слова Рондона официальный сайт ЦСКА.
- 12 апреля 2021
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