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«Крылья Советов» одержали 12-ю победу подряд, Сергеев забил 36-й гол в сезоне

«Крылья Советов» одержали 12-ю победу подряд, Сергеев забил 36-й гол в сезоне
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» обыграли астраханский «Волгарь». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 69-й минуте встречи забил нападающий самарцев Иван Сергеев, который реализовал пенальти. Этот гол стал для 25-летнего форварда 36-м в нынешнем сезоне: три гола Сергеев забил в Кубке России, 33 — в первенстве ФНЛ. На 87-й минуте матча был удалён защитник самарцев Сергей Божин. На последних минутах встречи красную карточку получил полузащитник «Крыльев» Максим Витюгов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко. Ассистенты — Дмитрий Жвакин и Андрей Образко. Резервный арбитр — Богдан Головко.

«Крылья Советов» одержали 12-ю победу подряд во всех турнирах, набрали 82 очка и продолжают лидировать в ФНЛ. «Волгарь» (51) находится на 11-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
12 апреля 2021, понедельник. 17:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 69' (пен)
Удаления: нет / Божин – 87', Витюгов – 90+5'
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