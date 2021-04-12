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Чилуэлл: в ответном матче с «Порту» никакой расслабленности от «Челси» ждать не стоит

Чилуэлл: в ответном матче с «Порту» никакой расслабленности от «Челси» ждать не стоит
Футбол / Лига чемпионов 0
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Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Порту».

«Ещё перед первой встречей с «Порту» мы прекрасно знали, что будет очень много силовой борьбы. Нам достался серьёзный соперник, и наш главный тренер сделал всё, чтобы мы отнеслись к «Порту» с уважением. На кону стоит путёвка в полуфинал. Можете не сомневаться — никакой расслабленности от нас ждать не стоит.

Два важнейших гола на выезде должны сыграть свою роль. Пока мы сделали лишь половину дела. Но, конечно, о более удачном результате первого матча мы не могли и мечтать», — приводит слова Чилуэлла официальный сайт УЕФА.

Первый четвертьфинальный матч завершился победой английской команды со счётом 2:0.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится завтра, 13 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск.

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