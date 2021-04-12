«Брайтон» — «Эвертон»: стартовые составы команд на заключительный матч 31-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Эвертона» на матч 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Модер, Велтман, Лаллана, Биссума, Троссард, Гросс, Уэлбек, Мопе.
Запасные: Стил, Уэбстер, Бёрн, Мак Аллистер, Проппер, Альсате, Искьердо, Джаханбакш, Зачири.
«Эвертон»: Ольсен, Годфри, Кин, Мина, Динь, Коулман, Холгейт, Дэвис, Сигурдссон, Родригес, Ришарлисон.
Запасные: Виржиния, Терье, Джон, Нкунку, Уэлш, Бродхед, Айуоби, Прайс.
Подопечные Грэма Поттера в 30 матчах набрали 32 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (47) — на восьмом месте (у команды Карло Анчелотти один матч в запасе).
Матч первого круга «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 3 октября 2020 года и завершился победой «ирисок» со счётом 4:2.
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