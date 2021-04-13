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«Манчестер Юнайтед» и отмашка судьбы. Разбор 31-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и отмашка судьбы. Разбор 31-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 31-й тур. «Манчестер Юнайтед» по делу обыграл «Тоттенхэм», гол Кавани отменили из-за отмашки Мактоминая, «Манчестер Сити» неожиданно уступил «Лидсу», а «Челси» сыграл топ-матч против «Вест Бромвича».

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

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Кирилл разбирает «класико» на своём канале.

Гриша активно ведёт свой телеграм-канал.

Несколько мыслей и разбор голов после победы «МЮ» над «Тоттенхэмом». Ода Зидану. Симеоне плохо работает с форвардами. Что случилось в матче «Сити» — «Лидс». Новое видео.

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В этом выпуске:
0:00 – Привет, собака!
1:33 – Самый скандальный эпизод тура
14:17 – «МЮ»: Фред, Магуайр, Погба
31:28 – «Тоттенхэм»: Моуринью и роль отца
37:54 – «Сити»: уничтожаем Стерлинга
52:32 – «Ливерпуль»: что делать с Трентом?
1:02:44 – «Челси»: жёсткое доминирование
1:09:37 – «Вест Хэм»: заслужил, но ещё откатится
1:21:11 – «Арсенал» как состояние души
1:35:24 – Хотим матч «МЮ» – «Спартак»
1:38:12 – Ляказетт открывает свою газету

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