«Манчестер Юнайтед» и отмашка судьбы. Разбор 31-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 31-й тур. «Манчестер Юнайтед» по делу обыграл «Тоттенхэм», гол Кавани отменили из-за отмашки Мактоминая, «Манчестер Сити» неожиданно уступил «Лидсу», а «Челси» сыграл топ-матч против «Вест Бромвича».



Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.



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Кирилл разбирает «класико» на своём канале.



Гриша активно ведёт свой телеграм-канал.



Несколько мыслей и разбор голов после победы «МЮ» над «Тоттенхэмом». Ода Зидану. Симеоне плохо работает с форвардами. Что случилось в матче «Сити» — «Лидс». Новое видео.



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В этом выпуске:

0:00 – Привет, собака!

1:33 – Самый скандальный эпизод тура

14:17 – «МЮ»: Фред, Магуайр, Погба

31:28 – «Тоттенхэм»: Моуринью и роль отца

37:54 – «Сити»: уничтожаем Стерлинга

52:32 – «Ливерпуль»: что делать с Трентом?

1:02:44 – «Челси»: жёсткое доминирование

1:09:37 – «Вест Хэм»: заслужил, но ещё откатится

1:21:11 – «Арсенал» как состояние души

1:35:24 – Хотим матч «МЮ» – «Спартак»

1:38:12 – Ляказетт открывает свою газету