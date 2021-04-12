Олич — о возможном продлении контракта Дзагоева: главное — здоровье. Желание у него есть

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после победы в матче с «Ротором» (2:0) ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Аланом Дзагоевым.



«Хорошо знаю Дзагу, он очень важный игрок для нас. Но у него было много проблем из-за мышечной травмы. Команда — семья, и мне как тренеру было важно, чтобы такой игрок был сначала на скамейке и все видели, что он может помочь.



Главное — здоровье Алана. Желание у него есть. Думаю, до конца сезона он ещё много нам поможет. После этого посмотрим, ждём, чтобы он и дальше играл за нас.



Я знал качества Эджуке. С первого дня он был здесь, я много с ним говорил. Верю в него, уверен, что он парень хороший, хочет работать. Он может ещё много провести таких игр, как сегодня», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.