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Олич — о возможном продлении контракта Дзагоева: главное — здоровье. Желание у него есть

Олич — о возможном продлении контракта Дзагоева: главное — здоровье. Желание у него есть
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после победы в матче с «Ротором» (2:0) ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Аланом Дзагоевым.

«Хорошо знаю Дзагу, он очень важный игрок для нас. Но у него было много проблем из-за мышечной травмы. Команда — семья, и мне как тренеру было важно, чтобы такой игрок был сначала на скамейке и все видели, что он может помочь.

Главное — здоровье Алана. Желание у него есть. Думаю, до конца сезона он ещё много нам поможет. После этого посмотрим, ждём, чтобы он и дальше играл за нас.

Я знал качества Эджуке. С первого дня он был здесь, я много с ним говорил. Верю в него, уверен, что он парень хороший, хочет работать. Он может ещё много провести таких игр, как сегодня», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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