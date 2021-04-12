Седрик Гогуа: хочу вернуться из «Ротора» в ЦСКА

Защитник «Ротора» Седрик Гогуа прокомментировал поражение волгоградского клуба в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). Также футболист признался, что хочет вернуться из аренды в ЦСКА.
«ЦСКА — мощная команда, они пытаются сейчас бороться за тройку. Если хочешь обыграть их, надо стараться изо всех сил. Мы приехали сюда играть в футбол. Если бы у нас был шанс победить, то мы это сделали бы. У нас не было много подходов к воротам соперника, мы преимущественно защищались. Но сидеть в обороне все 90 минут невозможно.
Сейчас я в «Роторе», и до конца сезона борюсь за эту команду. Летом посмотрим, как сложится ситуация. Я не знаю, что решит ЦСКА. Убедила ли Олича моя игра сегодня? Нельзя оценивать игрока по одной игре, но я хотел бы вернуться», — приводит слова Гогуа Sport24.
- 12 апреля 2021
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