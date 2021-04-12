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«Беневенто» с Гайчем проиграл «Сассуоло»

«Беневенто» с Гайчем проиграл «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Беневенто» проиграл «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит на 45-й минуте матча, когда защитник «Беневенто» Федерико Барба отправил мяч в собственные ворота. Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА, сыграл 76 минут и был заменён на форварда Яго Фальке.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Валерио Марини. Ассистенты — Чиро Карбоне и Марко Тринкьери. Резервный арбитр — Франческо Фурно.

«Сассуоло» набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (30) находится на 16-м месте в таблице.

Италия - Серия А. 30-й тур
12 апреля 2021, понедельник. 21:45 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
0 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Барба – 45' (автогол)
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