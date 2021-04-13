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Анчелотти: несмотря на обилие травм, «Эвертон» всё ещё сражается за попадание в еврокубки

Анчелотти: несмотря на обилие травм, «Эвертон» всё ещё сражается за попадание в еврокубки
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат матча 31-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).

«Последние четыре матча были не очень хорошими в нашем исполнении. Я надеюсь, что скоро восстановится Аллан, а через несколько недель, надеюсь, Абдулайе Дукуре.

Совсем скоро нам предстоит сыграть с «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Вест Хэмом» и провести два матча с «Астон Виллой». Все эти встречи будут очень важны, если мы хотим попасть в еврокубки на следующий сезон.

Сегодня мы старались изо всех сил. Отношение футболистов было хорошее. Мы плохо комбинировали на своей половине поля, и нам было трудно довести мяч до Ришарлисона и Хамеса Родригеса. Мы допустили несколько небрежных передач и в целом не смогли забрать игру под свой контроль.

На скамейке запасных у нас был только один игрок, который имел за плечами большой опыт игры в АПЛ. Но футболисты, которые играли сегодня, приложили фантастические усилия. Мы не рады, что потеряли два очка, но теперь надо постараться восстановить игроков к следующему матчу.

Сейчас неподходящий момент для разговоров о попадании в еврокубки. У нас очень много травмированных. В данный момент у нас есть трудности, но мы должны двигаться дальше. Мы все ещё сражаемся за попадание в Европу на будущий сезон. Это сложно, но мы не сдадимся. Это странный сезон с непредсказуемыми результатами», — приводит слова итальянского специалиста BBC.

Подопечные Карло Анчелотти в 30 матчах набрали 48 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (33) — на 15-м месте (сыграв на один матч больше).

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