Анчелотти: несмотря на обилие травм, «Эвертон» всё ещё сражается за попадание в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат матча 31-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).
«Последние четыре матча были не очень хорошими в нашем исполнении. Я надеюсь, что скоро восстановится Аллан, а через несколько недель, надеюсь, Абдулайе Дукуре.
Совсем скоро нам предстоит сыграть с «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Вест Хэмом» и провести два матча с «Астон Виллой». Все эти встречи будут очень важны, если мы хотим попасть в еврокубки на следующий сезон.
Сегодня мы старались изо всех сил. Отношение футболистов было хорошее. Мы плохо комбинировали на своей половине поля, и нам было трудно довести мяч до Ришарлисона и Хамеса Родригеса. Мы допустили несколько небрежных передач и в целом не смогли забрать игру под свой контроль.
На скамейке запасных у нас был только один игрок, который имел за плечами большой опыт игры в АПЛ. Но футболисты, которые играли сегодня, приложили фантастические усилия. Мы не рады, что потеряли два очка, но теперь надо постараться восстановить игроков к следующему матчу.
Сейчас неподходящий момент для разговоров о попадании в еврокубки. У нас очень много травмированных. В данный момент у нас есть трудности, но мы должны двигаться дальше. Мы все ещё сражаемся за попадание в Европу на будущий сезон. Это сложно, но мы не сдадимся. Это странный сезон с непредсказуемыми результатами», — приводит слова итальянского специалиста BBC.
Подопечные Карло Анчелотти в 30 матчах набрали 48 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (33) — на 15-м месте (сыграв на один матч больше).
- 13 апреля 2021
-
01:02
-
00:59
-
00:53
-
00:45
-
00:42
-
00:12
-
00:05
-
00:02
-
00:02
- 12 апреля 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:27
-
23:21
-
23:19
-
23:03
-
22:57
-
22:45
-
22:41
-
22:24
-
22:18
-
22:11
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:56
-
21:41
-
21:39
-
21:33
-
21:20
-
21:09
-
20:58
-
20:55