Анчелотти: несмотря на обилие травм, «Эвертон» всё ещё сражается за попадание в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат матча 31-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).



«Последние четыре матча были не очень хорошими в нашем исполнении. Я надеюсь, что скоро восстановится Аллан, а через несколько недель, надеюсь, Абдулайе Дукуре.



Совсем скоро нам предстоит сыграть с «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Вест Хэмом» и провести два матча с «Астон Виллой». Все эти встречи будут очень важны, если мы хотим попасть в еврокубки на следующий сезон.



Сегодня мы старались изо всех сил. Отношение футболистов было хорошее. Мы плохо комбинировали на своей половине поля, и нам было трудно довести мяч до Ришарлисона и Хамеса Родригеса. Мы допустили несколько небрежных передач и в целом не смогли забрать игру под свой контроль.



На скамейке запасных у нас был только один игрок, который имел за плечами большой опыт игры в АПЛ. Но футболисты, которые играли сегодня, приложили фантастические усилия. Мы не рады, что потеряли два очка, но теперь надо постараться восстановить игроков к следующему матчу.



Сейчас неподходящий момент для разговоров о попадании в еврокубки. У нас очень много травмированных. В данный момент у нас есть трудности, но мы должны двигаться дальше. Мы все ещё сражаемся за попадание в Европу на будущий сезон. Это сложно, но мы не сдадимся. Это странный сезон с непредсказуемыми результатами», — приводит слова итальянского специалиста BBC.



Подопечные Карло Анчелотти в 30 матчах набрали 48 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (33) — на 15-м месте (сыграв на один матч больше).

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