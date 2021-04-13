«Избавься от Роналду». Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» перед отставкой

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри давал совет президенту клуба Андреа Аньелли.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, перед расставанием с «бьянконери» в 2019 году специалист в разговоре с главой туринцев выразил мнение, что звёздный нападающий Криштиану Роналду должен покинуть команду. На тот момент португалец провёл всего один сезон в стане «старой синьоры».
«Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти», — сказал Аллегри.
Напомним, Аллегри находится без работы с момента отставки из «Ювентуса». «Бьянконери» итальянский специалист возглавлял с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения.
- 13 апреля 2021
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