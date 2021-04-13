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«Избавься от Роналду». Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» перед отставкой

«Избавься от Роналду». Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» перед отставкой
Футбол / Италия 0
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри давал совет президенту клуба Андреа Аньелли.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, перед расставанием с «бьянконери» в 2019 году специалист в разговоре с главой туринцев выразил мнение, что звёздный нападающий Криштиану Роналду должен покинуть команду. На тот момент португалец провёл всего один сезон в стане «старой синьоры».

«Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти», — сказал Аллегри.

Напомним, Аллегри находится без работы с момента отставки из «Ювентуса». «Бьянконери» итальянский специалист возглавлял с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения.

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