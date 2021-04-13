Даррен Бент: я бы хотел, чтобы Артета остался. «Арсенал» — не «Челси»

Бывший нападающий различных английских клубов, в том числе «Тоттенхэм Хотспур», и футболист сборной Англии Даррен Бент оценил положение главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

«Когда «Арсенал» искал тренера, то было два варианта: Артета и Анчелотти. Думаю, Анчелотти стоило отправиться в «Арсенал» а Артете — в «Эвертон» Но поначалу впечатления от работы Микеля были хорошими, он быстро выиграл трофей. Нынешний сезон команда проводит нестабильно, а я не хочу, чтобы «Арсенал» стал клубом, которые легко меняет тренеров. Нужно дать время.

Однако если «Арсенал» вылетит из Лиги Европы и станет 10-м или 11-м в чемпионате, то Артета может потерять работу. Я бы хотел, чтобы он остался, я не поклонник частых смен тренеров. «Арсенал» — не «Челси». «Челси» может успешно делать такие вещи, но не думаю, что это сработает для «Арсенала», — цитирует Бента talkSPORT.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает девятое место.

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: