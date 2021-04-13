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Талалаев объяснил слова о том, что Семёнов играет лучше Джикии

Талалаев объяснил слова о том, что Семёнов играет лучше Джикии
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил своё недавнее высказывание о защитнике грозненцев Андрее Семёнове.

Напомним, специалист выразил мнение, что его подопечный в настоящее время играет лучше, чем капитан московского «Спартака» Георгий Джикия и другие оборонительные футболисты в России.

«Я говорил, что Семёнов лучше в определённых компонентах. Но журналисты почему-то вырезали мои слова из контекста и преподнесли по-другому. Я считаю, что в работе с мячом, первом пасе, умении отрезать соперников Семёнов сегодня сильнее Джикии. Есть статистика, которая это подтверждает. Я бы даже сказал, она подтверждает, что в этих компонентах игры Семёнов — самый сильный российский центральный защитник», — приводит слова Талалаева Sport24.

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