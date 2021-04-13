Талалаев объяснил слова о том, что Семёнов играет лучше Джикии
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил своё недавнее высказывание о защитнике грозненцев Андрее Семёнове.
Напомним, специалист выразил мнение, что его подопечный в настоящее время играет лучше, чем капитан московского «Спартака» Георгий Джикия и другие оборонительные футболисты в России.
«Я говорил, что Семёнов лучше в определённых компонентах. Но журналисты почему-то вырезали мои слова из контекста и преподнесли по-другому. Я считаю, что в работе с мячом, первом пасе, умении отрезать соперников Семёнов сегодня сильнее Джикии. Есть статистика, которая это подтверждает. Я бы даже сказал, она подтверждает, что в этих компонентах игры Семёнов — самый сильный российский центральный защитник», — приводит слова Талалаева Sport24.
Андрей Талалаев: мы не дебилы и не мазохисты — договариваться с «Уфой» на 0:3
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
17:17Гильерме дисквалифицирован на два матча Эксклюзив
-
17:08
-
16:59
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:30
-
16:04
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:21
-
15:08
-
14:57
-
14:42
-
14:25
-
14:13
-
14:08
-
13:55
-
13:41
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:03
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам