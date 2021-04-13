Джо Коул возобновил карьеру в 11-м дивизионе Англии
39-летний бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул возобновил профессиональную карьеру.
Футболист теперь выступает в 11-м по счёту дивизионе Англии за клуб «Белстон». 10 апреля в поединке против «Хэрфилд Юнайтед» (2:1) Коул дебютировал за клуб. «Белстон» лишь 3 апреля смог провести свою первую игру после паузы, связанной с карантинными ограничениями.
«Жду не дождусь очередного выхода на поле. В следующий раз я даже не забуду свои бутсы», — написал Коул в «Инстаграме».
Последним профессиональным клубом Коула был американский «Тампа-Бэй Раудис». За свою карьеру участник трёх чемпионатов мира и чемпионата Европы забил 93 гола в 663 играх. Коул выступал за «Ковентри Сити», «Астон Виллу», «Лилль» и «Ливерпуль».
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