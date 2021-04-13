«Дурость несусветная!» Экс-глава «Локо» раскритиковал регламент после наказания «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решениях КДК РФС по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».

«Обычно за болельщиков клуб штрафуют, так что решение обычное. Да, вполне возможно, «Спартак» нужно было наказать дисквалификацией трибун. Но мне непонятны эти наказания. Ещё в мою бытность, когда болельщики оскорбляли судью и соперника, наказывали клуб. Я всё время и в лиге, и в РФС говорил — как клуб может на это повлиять? Это наказание ради наказания, а не чтобы исправить ситуацию. Людям по 40 лет, они воспитывались в семье, в школе, а потом пришли на матч на полтора часа, и клуб должен их воспитать. Дурость несусветная! Есть камеры, болельщиков идентифицируют — посмотрите, кто кричит, и не пускайте их на стадион. Вот это будет серьёзное наказание. Каждый должен нести ответственность за то, что делает.



Потакания расизму со стороны РФС, конечно, нет. Тем более Гильерме не такого цвета кожи. Любому футболисту неприятно, когда его оскорбляют — хоть Гильерме, хоть Пупкину. Другое дело, что нужно, видимо, поменять регламент. Уже VAR внедрили, а мы не можем посмотреть, кто с трибуны кричит. Заставьте клубы оборудовать стадионы так, чтобы можно было увидеть, кто с какого места бросил файер или выкрикнул оскорбление. И наказывайте индивидуально — это будет иметь эффект», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.