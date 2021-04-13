«Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации Гильерме

«Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации голкипера Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.

«Мы все – совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гильерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.



Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.



Маринато Гильерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счёте на табло», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».