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«Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации Гильерме

«Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации Гильерме
Футбол / РПЛ 0
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«Локомотив» выступил с заявлением после дисквалификации голкипера Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.

«Мы все – совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гильерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Маринато Гильерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счёте на табло», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».

FARE — о дисквалификации Гильерме: решение РФС наказывает жертву расизма
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