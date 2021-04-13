В «Спартаке» объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую на стадионе «Локомотива»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на появившееся видео, на котором сотрудник клуба заходит в судейскую на стадионе «Локомотива» перед матчем 25-го тура РПЛ.

«Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.

Хорошо бы, если «Локомотив» предоставил на КДК полную съёмку с камер видео наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, согласно регламенту, представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.