Зачем «Локомотиву» Сухина, или Как «Спартак» не поставил на колени — выпуск «Наш Чемп»

25-й тур РПЛ — страсть, огонь и реактивный футбол. И мы его решили по-умному обсудить в подкасте «Наш Чемп»: с отсылками к восточной культуре и анализом костюмов Олича и Гончаренко. В темах — Сухина, обессоболенный «Спартак», новые ЦСКА и «Краснодар», а также розыгрыш футбольного мерча.



Ждём в комментариях ваши стихи про Станислава Сухину!



А мы — это постоянный автор подкаста «Наш Чемп» Евгений Марков и футболист-востоковед Николай Семаков.



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В этом выпуске:

00:00 – Всем осетинский привет!

02:15 – «Локомотив» – «Спартак» без скандалов и волшебство Смолова;

06:11 – Сухина, Тедеско и походы в судейскую;

12:32 – «Спартак» выключился и больше не ставит на колени, а у «Локо» есть Чорлука;

18:20 – Три победы Олича, что нового в ЦСКА?

23:07 – Гончаренко и непонятный менеджмент «Краснодара»;

26:50 – Турист на троне. Блок про экскурсии, Китай и РПЛ от Николая;

31:16 – Внезапный Семшов;

32:09 – «Ростов» и «Рубин», Слуцкий и Карпин, Макаров и ЦСКА;

38:15 – Два матча, которые нельзя называть;

38:47 – РОЗЫГРЫШ!