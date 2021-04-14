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Автор супергола в ворота «Челси»: к сожалению, моего мяча оказалось недостаточно

Автор супергола в ворота «Челси»: к сожалению, моего мяча оказалось недостаточно
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий «Порту» Мехди Тареми высказался о вылете команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Челси» в четвертьфинале.

В первом матче синие, будучи номинальными гостями, одержали победу со счётом 2:0. В ответной встрече, состоявшейся накануне, 13 апреля, лондонцы уступили «драконам» (0:1), но всё равно прошли дальше. Автором единственного гола стал Тареми, эффектно исполнивший удар через себя на последних минутах.

«Мы провели отличный матч, показали, что у нас отличная команда, но, к сожалению, моего гола оказалось недостаточно. Это часть футбола. Посмотрим, что готовит грядущее.

Великолепные ощущения от прекрасной возможности сыграть в таком турнире, каким является Лига чемпионов», — цитирует Тареми пресс-служба УЕФА со ссылкой на TVI.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ».

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