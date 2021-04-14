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Павлюченко: сначала Хиддинк не понимал, как мы в России живём, на чём летаем и что едим

Павлюченко: сначала Хиддинк не понимал, как мы в России живём, на чём летаем и что едим
Футбол / Сборная России 0
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о первых днях Гуса Хиддинка у руля национальной команды.

«В первые дни Гус запомнился тем, что не понимал, как мы живём, на чём летаем и что едим. На сбор в Сочи мы летели на старом Як-42, в который надо было заходить по лестнице через задний отсек – я сидел в самом конце и слышал, как испуганный Гус ругался на английском: «Что это за самолёт, мы вообще долетим?»

Долетели. Приехали в горы – но не в один из дорогих отелей, к которым привык Гус, а в классический пансионат, где номер – это кровать, две тумбочки и телевизор. Утром мы узнали, что Гус не справился со светильником: до середины ночи разбирался, как он включается; в итоге накрыл его одеялом и только тогда заснул.

На завтраке команде сообщили, что мы собираем вещи и переезжаем. «Как? Только же приехали». На собрании с Мутко тренер попросил, чтобы команда больше на таких самолётах не летала и в таких отелях не жила, иначе сборная потеряет свой уровень. В итоге переехали в хороший пятизвёздочный отельчик и пересели на боинги и айрбасы», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

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