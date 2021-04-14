Матч «Краснодар» — «Зенит» обслужит Иванов. «Локомотив» и «Ростов» — Вилков

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ахмат» — «Химки»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Николай Левников.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Максим Ковалёв; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Игорь Панин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Чеботарёв.
«Ротор» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Александр Гвардис.
«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.
«Урал» — «Рубин»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Сочи» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мартынов.
«Спартак» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Николай Иванов.
- 14 апреля 2021
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