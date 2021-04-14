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Павлюченко рассказал, как Хиддинк хотел отстранить его перед матчем со сборной Англии

Павлюченко рассказал, как Хиддинк хотел отстранить его перед матчем со сборной Англии
Футбол / Сборная России 0
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как главный тренер национальной команды Гус Хиддинк хотел отстранить его перед матчем с Англией (2:1).

«За день до матча с англичанами Гус хотел меня выгнать. Он любил дисциплину, а я встал в пробке на Садовом кольце и на полчаса опоздал на командный ужин. Звонил Бородюку: «Что мне делать?» — «Оставь машину посреди дороги, садись в метро и езжай» — «Как я это сделаю?» Понимал: что-то будет, Гус может выгнать из сборной, ведь таким поступком я его подвожу.

В итоге приехал, извинился, он отнёсся нормально: «Завтра игра, не хочу тебя выгонять, а после матча поговорим».

После матча сказал: «Видишь, какой я молодец, что не выгнал тебя! А ведь хотел». Бородюк потом рассказывал, что меня действительно могли отстранить от сборной, но Гус что-то почувствовал.

В Англии, кстати, никто не знал, что я им забил два. Ни один футболист «Тоттенхэма» тот матч не вспоминал и вообще не интересовался российским футболом: знали по Лиге чемпионов ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и всё», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

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