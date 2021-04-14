Павлюченко рассказал, как Хиддинк хотел отстранить его перед матчем со сборной Англии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как главный тренер национальной команды Гус Хиддинк хотел отстранить его перед матчем с Англией (2:1).



«За день до матча с англичанами Гус хотел меня выгнать. Он любил дисциплину, а я встал в пробке на Садовом кольце и на полчаса опоздал на командный ужин. Звонил Бородюку: «Что мне делать?» — «Оставь машину посреди дороги, садись в метро и езжай» — «Как я это сделаю?» Понимал: что-то будет, Гус может выгнать из сборной, ведь таким поступком я его подвожу.



В итоге приехал, извинился, он отнёсся нормально: «Завтра игра, не хочу тебя выгонять, а после матча поговорим».



После матча сказал: «Видишь, какой я молодец, что не выгнал тебя! А ведь хотел». Бородюк потом рассказывал, что меня действительно могли отстранить от сборной, но Гус что-то почувствовал.



В Англии, кстати, никто не знал, что я им забил два. Ни один футболист «Тоттенхэма» тот матч не вспоминал и вообще не интересовался российским футболом: знали по Лиге чемпионов ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и всё», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

«А ведь меня хотели выгнать перед Англией». Новые байки Павлюченко про Гуса Правда ли, что Роман обижался на «спящего гиганта»?