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Бывший защитник «Арсенала» рассказал об опасениях по поводу возможного перехода Агуэро

Бывший защитник «Арсенала» рассказал об опасениях по поводу возможного перехода Агуэро
Футбол / Англия 0

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Найджел Уинтербёрн прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Серхио Агуэро в команду Микеля Артеты. Ранее 32-летний аргентинский форвард объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Послушайте, у меня нет проблем с возрастом игроков, а он доказал, что является качественным футболистом. Но последние полтора сезона у Агуэро было очень много травм. Это вызывает наибольшие опасения.

Сомневаться в его качествах не приходится. Он может перейти бесплатно, но что касается зарплаты… Сможет ли клуб вернуть затраченные средства? Остановит ли это прогресс других игроков?» — приводит слова Уинтербёрна FreeSuperTips.

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