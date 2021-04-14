Бывший защитник «Арсенала» рассказал об опасениях по поводу возможного перехода Агуэро

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Найджел Уинтербёрн прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Серхио Агуэро в команду Микеля Артеты. Ранее 32-летний аргентинский форвард объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Послушайте, у меня нет проблем с возрастом игроков, а он доказал, что является качественным футболистом. Но последние полтора сезона у Агуэро было очень много травм. Это вызывает наибольшие опасения.

Сомневаться в его качествах не приходится. Он может перейти бесплатно, но что касается зарплаты… Сможет ли клуб вернуть затраченные средства? Остановит ли это прогресс других игроков?» — приводит слова Уинтербёрна FreeSuperTips.

Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»