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Батуренко: «Локомотив» — самая организованная команда в Премьер-лиге

Батуренко: «Локомотив» — самая организованная команда в Премьер-лиге
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко назвал самую организованную команду в Российской Премьер-Лиге.

«Мне очень понравился «Локомотив». И в матче со «Спартаком», и неделей ранее, когда мы против них играли. Думаю, на данный момент «Локомотив» — это самая организованная команда в Премьер-лиге.

Ребята там сейчас хорошо работают все — и футболисты, и тренеры. Насчёт руководства: я же не знаю всех нюансов, но вы видите, что поменяли менеджеров, и это сразу даёт результат

Вы знаете, с болельщиками ругаться никому нельзя. Футбол для болельщиков. Это основное. Результат — это одно. А разговаривать так с болельщиками, как это было в прошлом году, нельзя», — цитируют Батуренко «Известия».

«Локомотив», набрав 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.

Батуренко: пока мы с Сёминым по играм «Ротора» вообще не разговаривали
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