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Бернд Лено: переговоров о новом контракте с «Арсеналом» не было. Я открыт ко всему

Бернд Лено: переговоров о новом контракте с «Арсеналом» не было. Я открыт ко всему
Футбол / Англия 0
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Вратарь «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено оценил своё положение в лондонском клубе.

«Переговоры о новом контракте пока не начинались. Сейчас не время обсуждать моё будущее. Я знаю, что у меня ещё два года по нынешнему контракту, и мне всего 29 лет. Для голкипера это не так уж много. У меня впереди ещё несколько лет карьеры.

Я счастлив в «Арсенале». Не знаю, что меня ждёт в будущем, но я открыт ко всему. Может быть, впереди будет новое приключение, или же я останусь в «Арсенале». Но пока никаких переговоров у меня не было», — приводит слова Лено Goal.

Бернд перешёл в «Арсенал» из леверкузенского «Байера» в 2018 году. В нынешнем сезоне немецкий голкипер провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге и пропустил 34 гола.

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