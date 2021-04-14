Маттеус: «Бавария» думает о Нагельсмане как о преемнике Флика

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, кого клуб хочет пригласить на пост главного тренера в случае ухода Ханс-Дитера Флика.
«Бавария» уже думает о Юлиане Нагельсмане (наставнике «РБ Лейпциг». — Прим. «Чемпионата») как о преемнике Флика. Матч Бундеслиги с «Аугсбургом» станет для Ханси последним у руля команды», — цитирует Маттеуса DW Sports в «Твиттере» со ссылкой на Sky.
Накануне, 13 апреля «Бавария» одолела «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0), но вылетела из турнира из-за домашнего поражения со счётом 2:3 в первой встрече. После игры Маттеус заявил, что летом Флик возглавит сборную Германии.
Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
- 14 апреля 2021
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